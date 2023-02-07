Резніков обговорив із президентом ПА НАТО впровадження стандартів Альянсу до сектору безпеки та оборони України

Міністр оборони Олексій Резніков зустрівся у Києві із президентом Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям та обговорив питання євроатлантичної інтеграції України, пише УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Резніков обговорив із президентом Парламентської асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям також впровадження стандартів НАТО до сектору Сил безпеки та оборони України.

“Обговорили також очікування від саміту НАТО 2023 року, запровадження STANAG (Standardization Agreement, стандарти НАТО – ред.) у нашому секторі безпеки та оборони. росія зазнає поразки, а військові злочинці будуть покарані”, – вказав Резніков.

Раніше Резніков запевнив, що військовий конфлікт між росією та НАТО неможливий, оскільки російський диктатор володимир путін знає, що програє.