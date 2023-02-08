КСУ виявив дискримінацію педагогів у законі про середню освіту

Конституційний Суд України (КСУ) визнав неконституційним припис закону України "Про повну загальну середню освіту", яким було допущено дискримінацію педагогів, які досягли пенсійного віку, повідомляє КСУ.
"У вівторок, 7 лютого, на пленарному засіданні Конституційний Суд України ухвалив рішення у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) приписів абзацу третього частини другої статті 22 закону України "Про повну загальну середню освіту", - йдеться в повідомленні суду в телеграм-каналі.
За інформацією КС, згідно з приписом, педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються на термін від одного до трьох років.
"Цей припис призвів до поділу педагогічних працівників на дві категорії та створив умови для дискримінаційного підходу до однієї з них, а саме поставив у нерівне становище тих педагогів, які досягли пенсійного віку та отримують пенсію", - наголошується в повідомленні.
Суд визнав оспорюваний припис закону України "Про повну загальну середню освіту" таким, що не відповідає Конституції України.
Суддя-доповідач у справі – Віктор Колісник.
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