МВС перевіряє на справність всі гелікоптери, які були закуплені колишнім міністром Аваковим

Міністерство внутрішніх справ перевіряє на справність всі гелікоптери, які були закуплені у Франції колишнім міністром МВС Арсеном Аваковим для потреб системи.

Про це повідомив нинішній керівник МВС Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, передають Українськi Новини.

"Всі гелікоптери того класу, один з яких впав у Броварах, наразі знаходяться на аеродромах. Працюють відповідні спеціалісти. Ми перевіряємо повністю всі гелікоптери, які були в системі МВС", - зазначив Клименко.

За його словами, цей процес затягнеться на місяць чи два, поки не буде з'ясовано, що всі вони безпечні.