Держконцерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм, днями було укладено контракт із Міноборони України на постачання цих засобів ураження.
"120-мм міни виробляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема їх частина розташована в одній з європейських держав", - йдеться в повідомленні "Укроборонпрому" на його сайті.
Згідно з ним, цей боєприпас гарантовано вражає ворожу піхоту в радіусі від 25 до 60 м, а розліт уламків може досягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.
Уточнюється, що 120-мм міномет є одним із найбільш поширених в Україні видів артилерійської зброї та здатний вражати цілі на відстані до 7 км, а сучасними боєприпасами – понад 8 км.
"Укроборонпром" нагадав, що раніше вже розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів.
"Якщо 82-мм міна виробляється за вдосконаленою фахівцями підприємств "Укроборонпрому" технологією руками співробітників підприємств концерну, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження", - йдеться в релізі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023