Мережко: Держави Європи вже не сумнівається, що Україна стане членом ЄС

Жодна держава ЄС вже не сумнівається, що Україна стане членом Європейського Союзу.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (парламентська фракція "Слуга народу"), передає Укрінформ.
На його думку, європейські країни розглядають Україну як члена ЄС та вже ухвалили для себе принципове рішення. "Такий психологічний перелом в їхньому підході вже відбувся. Питання залишається в тому, щоб виконати всі вимоги, усі рекомендації, які були висунуті до України як до майбутнього члена Євросоюзу. А в тому, що Україна стане членом Євросоюзу вже ніхто не сумнівається", – підкреслив Мережко.
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