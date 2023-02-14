Ташева: Україні необхідно буде залучити майже 50 тисяч кадрових працівників у деокупований Крим

Для забезпечення державного управління у Криму після його деокупації Україні необхідно буде створити місцеві військові чи військово-цивільні адміністрації та залучити майже 50 тисяч кадрових працівників, заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева.
"Деокупація Криму – це лише частина шляху. Ми як держава маємо забезпечити правопорядок, гуманітарні потреби, належний рівень управління звільненою територією. Для цього має бути готовий державний апарат із бюрократичними елементами та правовими нормами. Для забезпечення керованості ситуації на звільненій території потрібно створити щонайменше місцеві військові або військово-цивільні адміністрації", - заявила Ташева на брифінгу в Офісі президента в понеділок.
Станом на початок 2014 року, зазначила Ташева, у Криму працювали понад 16 тис. держслужбовців та 4,2 тис. службовців органів місцевого самоврядування.
"Ці цифри свідчать про необхідність додаткового залучення майже 50 тис. осіб, значну частину з яких необхідно набрати саме на підконтрольній українському уряду території", - зазначила вона, додавши, що такий штат не може бути сформований лише з кримчан через необхідність проходження ними тривалого процесу перепідготовки після деокупації півострова
Так, як розповіла постійна представниця з посиланням на дані МВС України, для повноцінного забезпечення завдань після деокупації Криму необхідно залучити майже 5 тис. співробітників ДПСУ, близько 7,2 тис. – Нацполіції, приблизно 3 тис. – ДСНС, 12,5 тис. – Нацгвардії, а також понад 300 працівників міграційної служби, близько 550 – прокуратури, майже 300 – ДБР.
Вона також зазначила, що за підтримки представництва окремі українські ВНЗ уже розробили академічні програми підготовки відповідних кадрів. Наразі відбуваються відомчі погодження цих програм.
Паралельно разом із партнерськими організаціями розробляються курси підвищення кваліфікації для держслужбовців з питань тимчасово окупованого Криму та заходів щодо його реінтеграції.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023