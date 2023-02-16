Марк Міллі: Україна ефективно використовує власні переваги на полі бою

росія веде війну на виснаження, тоді як Україна ефективно використовує власні переваги на полі бою. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час пресконференції за підсумками "Рамштайну" в Брюсселі, пише УНН.

"росія веде дуже дорогу війну на виснаження, тоді як Україна ефективно використовує асиметричні переваги, щоб захистити себе, і найважливішою асиметричною перевагою, яку вони мають, є поточна стійкість і технічні навички. Ця боротьба надзвичайно динамічна.

І Україна сьогодні воює, навчаючись і розвиваючи майбутні операції. Україна інтегрує надані броньовані машини, бойові машини піхоти та танки, утворюючи ефект синхронізованого наземного маневру", - резюмував Міллі.

Під час пресконференції Міллі також резюмував, що минув майже рік з початку повномасштабного вторгнення в Україну, росія "зазнала поразки у стратегічному, оперативному та тактичному плані".