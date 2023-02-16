Українці почали отримувати судові повістки та виклики за допомогою месенджера Viber

Судові повістки та виклики з 15 лютого почали розсилати за допомогою месенджера Viber.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Державної судової адміністрації України.

“З 15 лютого 2023 року на додачу до вже традиційних SMS-повідомлень реалізовано можливість надсилання повісток і викликів за допомогою месенджера Viber”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це передбачено в оновленому Порядку надсилання судових повісток, повідомлень і викликів учасникам судового процесу в електронній формі, затвердженому наказом ДСА України від 23 січня 2023 № 28.

У ДСАУ наголошують, що реалізація цієї спільної ініціативи із Державним підприємством "Інформаційні судові системи" (ДП “ІСС”) “у повній мірі відповідає вимогам процесуального законодавства та спрямована насамперед на економію коштів бюджету”.

Повідомляється, що середня вартість відправки однієї повістки для суду буде значно нижчою, оскільки для відправки однієї повістки за допомогою Viber потрібне лише одне повідомлення (проти 5-6 SMS-повідомлень в середньому та 15 як максимум).

"З 00:01 до 12:00 15 лютого на месенджер Viber доставлено 60% повісток – з тих, які за згодою учасників судового процесу направляються у вигляді електронних повідомлень. Завдяки цьому за перші півдня роботи нового сервісу економія для судів (а значить, і для держбюджету) становить понад 5 тис. грн або 42%. Можливо, цифри поки що не надто вражаючі, але це лише початок. Маю абсолютне переконання, що у подальшому активне використання цього та всіх інших (наприклад: особистий кабінет електронного суду чи мобільний застосунок "Дія"), більш економних способів доставки повісток принесе дуже швидку і відчутну економію Україні", - зазначив виконувач обов'язків генерального директора ДП “ІСС” Микола Козлов.

На його думку, на користь економічного ефекту електронних каналів комунікації свідчить і той факт, що, якщо всі повістки, "які сьогодні за півдня були доставлені у вигляді електронних повідомлень, направити регулярною поштою, то це б коштувало бюджету у 23 рази дорожче, і замість 7 тис. грн це б коштувало 160 тис. грн".