Паращій: Курс долара в Україні у найближчі тижні може трохи знизитися

Курс долара в Україні у найближчі один-два тижні може незначно знизитися.
Такий прогноз зробив керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій, зазначивши, що зниження буде приблизно на 10-20 копійок, пише УНІАН з посиланням на "Обозреватель".
Експерт упевнений, що на цей час немає будь-яких факторів, які могли б істотно вплинути на зміну курсу долара.
"Наприклад, ескалації, які можуть вплинути і створити якісь панічні настрої. Ми бачимо, що той тиск на гривню, який фактично почався наприкінці минулого року через великий приплив гривні за рахунок бюджетних витрат, він поступово слабшає. Відповідно, курс долара теж трохи йде менше. Швидше за все, ця тенденція у найближчі тиждень-два залишиться", - вважає Паращій.
За його словами, курс долара продовжить знижуватися:
"Наскільки - сказати конкретно складно. Але точно це не буде якесь істотне зниження. Можливо, приблизно на 10-20 копійок".
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