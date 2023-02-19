Бербок: Є опростий спосіб для відновлення миру – це припинення росією обстрілів та виведення своїх військ з України

росія має припинити обстріли України та вивести війська з української території, лише тоді може бути стійкий та справедливий мир.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції.

"Наприкінці має бути мир. І це має бути стійкий та справедливий мир. Є один простий спосіб для закінчення цієї війни та відновлення миру – це припинення росією обстрілів та виведення своїх військ. Це можна зробити вже завтра. Якщо росія прийме рішення вивести свої війська завтра, то буде мир знову не лише в Україні, а в усьому світі, адже ми маємо негативні ефекти війни", - прокоментувала Бербок питання про те, як може закінчитися війна і що для цього треба зробити.

Однак, за словами глави МЗС Німеччини, росія продовжує вести війну та розраховує, що міжнародна спільнота виснажиться і припинить підтримку України, закликавши до припинення бойових дій.

"Але що це означатиме? Мир? Ні. Тому що частина України, яка зараз знаходиться під контролем росії, залишиться під контролем росії. Є ті, хто говорить, що просто припиніть стріляти прямо зараз, і буде автоматично мир. Але цей мир означатиме, що ми віддамо тих українських людей росії. І це також означатиме кінець світового порядку та кінець міжнародного права", - заявила Бербок.

За її словами, якщо міжнародна спільнота погодиться з тим, що росія може забрати частину території України, то тоді росія вважатиме, що агресією можна завоювати нові території, і "це буде кінець статуту ООН".

Також Бербок відкинула деякі думки про те, що підтримка України та надання їй зброї нібито лише затягує війну.

"Якби ми не підтримали Україну, то побачили б "бучі" та "маріуполі" по всій країні", - наголосила вона.

Міністр додала, що, на жаль, санкції проти рф та підтримка України поки не принесли мир, бо "росія досі хоче зруйнувати Україну".