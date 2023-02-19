Наєв: Наразі російських сил недостатньо для наступу з білорусі, але ситуація може змінитися

Наразі тих ворожих сил, що знаходяться на території білорусі недостатньо для сухопутного наступу. Але не виключно, що ситуація може змінитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва.
"Ми оцінюємо рівень військової загрози з урахуванням тих сил, які зараз перебувають на території білорусі. Цих сил недостатньо для сухопутного наступу на цей час, але те, що може статися в майбутньому, залежить від намірів противника", - розповів він.
За його словами, українським військовим вдалося значно укріпити північний кордон.
"Ми утворили систему інженерних загороджень, зокрема мінно-вибухових, у десятки разів збільшивши їх насиченість вздовж державного кордону. Сформували систему оборонних рубежів і позицій", - додав Наєв.
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