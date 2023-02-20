Департамент освіти і науки Києва: Передача закладів освіти для потреб ЗСУ та НГ - провокація

Департамент освіти і науки Києва назвав провокацією його "наказ" про передачу закладів освіти для потреб Збройних сил Украини (ЗСУ) та Національної гвардії (НГ), а також обладнання на базі установ шпиталів.
Про це йдеться у заяві департамента, передають Українські Новини.
"Офіційно заявляємо – жодних наказів Департаменту про передачу закладів освіти столиці під управління будь-яких інших органів, чи для роботи за іншим профілем не видавалося. Жодних додаткових заходів, пов’язаних з воєнним станом, не запроваджувалось. Наголошуємо – всі заклади освіти Києва працюють у звичайному режимі, всі співробітники знаходяться на своїх робочих місцях і виконують свої звичайні обов’язки", - йдеться у заяві.
Департамент зазначає, що напередодні річниці широкомасштабної російської агресії ворог чинить провокації, метою яких є посіяти паніку серед цивільного населення України і Києва. Одна з таких провокацій – розповсюдження фейкового ніби-то "наказу" Департаменту освіти і науки м. Києва.
У фейковому "наказі" Департаменту освіти і науки Києва, який ніби-то виданий у зв’язку із загрозою ескалації російсько-білоруської аргесії на Київському напрямку, йдеться про передачу приміщень установ освіти для потреб Збройних сил України та Національної гвардії для можливості розквартирування особового складу, а також для обладнання на базі установ шпиталів. Керівникам підвідомчих установ освіти також "доручається" надання департаменту списку учнів підвідомчих закладів чоловічої статі, які досягли 17-річного віку.
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