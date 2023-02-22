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Марченко: росію необхідно виключити з членів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей

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рф підриває світовий порядок, заснований на правилах і стандартах, формуючи серйозну загрозу глобальним зусиллям у боротьбі з фінансовими злочинами.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв’ю німецькому виданню ZEIT ONLINE заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Урядовець вкотре підтвердив позицію України про необхідність виключення росії зі списку країн - членів Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force, FATF).

“росія робить усе, щоб підірвати світовий порядок, заснований на правилах та стандартах, формуючи серйозну загрозу глобальним зусиллям у боротьбі з фінансовими злочинами”, - переконаний Марченко.

Він сподівається, що на засіданні, яке відбувається цього тижня в Парижі, FATF внесе державу-агресора до “чорного списку” країн з високим ризиком. Адже рф, поміж іншого, співпрацює з численними терористичними організаціями, включно з групою Вагнера, яку США нещодавно внесли до списку транснаціональних злочинних організацій і на яку наклав санкції Євросоюз.

Міністр фінансів зауважив, що внесення рф до списку країн з високим ризиком, за прикладом Ірану чи Північної Кореї, значно ускладнить банківські операції за участю росіян. Банки ретельно стежитимуть за транзакціями, пов’язаними з рф. Наслідком цього буде ще ослабленіша економіка росії, а путін матиме набагато більше проблем з фінансуванням війни в Україні.

“Окремі російські банки вже потрапили до санкційних списків Євросоюзу та США. Однак наразі під санкціями перебуває лише невелика частина російської банківської системи. Компанії рф можуть просто перемістити свої рахунки з установ, що перебувають під санкціями, до тих, які все ще можуть вести бізнес безперешкодно. Навіть виключення деяких банків з міжнародної платіжної системи SWIFT лише сповільнює фінансові операції, не зупиняючи їх повністю”, - констатував Марченко.

Як повідомлялось, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) – це міжурядова організація, яка встановлює світові стандарти у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму. А також оцінює відповідність цим стандартам національних систем боротьби з відмиванням брудних доходів. Інституцію заснували у 1989 році, зі штаб-квартирою в Парижі. Пленарні засідання, під час яких ухвалюються рішення, FATF проводить тричі на рік. Перше у 2023 році засідання триває з 20 до 24 лютого.

FATF, Марченко
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