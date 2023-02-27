Гуменюк: Постійне розхитування нервової системи може спричинити розслаблення і тоді відбудеться удар

Зменшення частоти ракетних ударів по території України може свідчити про намагання ворога змусити українців розслабитись.

Те, що в Чорному морі немає ракетоносіїв не говорить про те, що рф не збирається атакувати. Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає Gazeta.ua.

"Ми вбачаємо зміну тактики ворога щодо довгого очікування ракетної атаки. Тобто ми говорили про 23-24 лютого як відповідні значущі дати. Цілком ймовірна тактика, коли постійне розхитування нервової системи і випробування психіки можуть спричинити розслаблення, і тоді відбудеться ракетний удар", – сказала Гуменюк.

Вона також повідомила, що через штормову погоду бойова робота російських кораблів ускладнена.

"Тому що ми спостерігали, що минулої доби, у зв'язку з активністю авіації, вони вивели один ракетоносій, фрегат з вісьмома "Калібрами". Але це були повітряні тривоги, більше пов'язані з активністю розвідувальної авіації, а атака, скоріш за все, не передбачалася", – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, напередодні річниці повномасштабної війни 24 лютого українські військові, розвідники та експерти не виключали, що росія вдасться до ракетних ударів по мирних містах. Однак цього не сталося.

Востаннє росія масовано атакувала ракетами Україну вранці 10 лютого. росіяни випустили ракети Х-101, Х-555 та "Калібр". Запустили їх трьома хвилями зі стратегічної авіації та кораблів у Чорному морі. З понад 100 випущених ракет – 61 збили сили ППО.