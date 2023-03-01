Україна пропонує ООН та Туреччині почати переговори щодо продовження зернової угоди

Україна направила в ООН і Туреччину звернення щодо початку переговорів для продовження угоди про експорт зерна, але відповіді не було.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними видання, минулого тижня заступник міністра реставрації України Юрій Васьков заявив, що Київ проситиме всі сторони розпочати переговори про продовження угоди, домагаючись продовження принаймні на один рік, що включатиме порти Миколаєва.
"Ми надіслали листа з проханням почати займатися цією проблемою, оскільки 18 березня дуже скоро, але поки що ми не отримали жодного відгуку", - повідомляє джерело Reuters.
Нагадаємо, у липні минулого року Україна та росія підписали зернову угоду, яка дозволила відновити експорт зерна з чорноморських портів після того, як вони були заблоковані військами російського диктатора володимира путіна.
Зазначимо, що відповідно до угоди Україна експортує близько 3 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на місяць, але Васьков сказав, що Україна зможе експортувати 6 мільйонів тонн на місяць з портів Одеської області та збільшити його до 8 мільйонів тонн, якщо приєднається Миколаїв.
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