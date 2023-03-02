Ганна Маляр розповіла про оновлення роботи центрів комплектування

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну в Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) з'явився ряд нових завдань, продиктованих війною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника міністра оборони України Ганни Маляр.
"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) забезпечують важливу ділянку обороноздатності держави. Тому сьогодні на нараді обговорили, що саме треба оптимізувати в роботі ТЦК СП і як цього досягти. Розглянули та детально розібрали проблеми, щодо яких надходять скарги громадян", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на нараді відпрацювали цілий ряд важливих питань з урахуванням досвіду, набутого за час повномасштабної війни.
Зокрема, щодо:
Нагадаємо, 23 лютого 2022 року Кабінет міністрів схвалив Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ці органи місцевого військового управління покликані замінити собою радянську систему військових комісаріатів.
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