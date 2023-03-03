Global Soft Power Index: За рівнем впливовості Україна ввійшла у ТОП-20

В міжнародному рейтингу м’якої сили Global Soft Power Index Україна зайняла 37-ме місце зі 121 у загальному підсумку і 19-те місце за рівнем впливовості. У 2021 році Україна займала 61 позицію в загальному рейтингу та 45 місце за впливовістю.
Рейтинг створили на основі міжнародного дослідження сприйняття національних брендів, яке проводить Brand Finance, охоплює 100 тисяч респондентів.
За показником впізнаваності Україна піднялася з 47 на 14 місце. Репутація України продемонструвала помірне покращення, але респонденти з Азії вважають, що українська репутація дещо знизилась. Їхня відповідь зменшує рівень загального показника.
"Протягом останнього року Україна доклала зусиль, щоб розповісти свою історію, створити свій наратив та здобути підтримку. Нинішній результат є досягненням мужнього українського народу, Президента України Володимира Зеленського, наших Збройних сил і всіх, хто розповідав історію України", — прокоментував рейтинг міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Формування Global Soft Power Index базується на оцінці впізнаваності країни, її репутації та впливу, а також на таких показниках як: бізнес і торгівля, медіа і комунікації, культура та спадщина, освіта і наука, люди і цінності, міжнародні відносини, врядування та сталий розвиток.
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