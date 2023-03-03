Гуменюк: Строковики укріплюють захист окупантів у тимчасово окупованому Криму

Строковики із російського Челябінська укріплюють захист окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає УНН.
За словами Гуменюк, зараз зусилля загарбників "скеровані у бік Криму", туди підтягнули додаткові інженерні підрозділи зі складу строковиків із Челябінської області, які допомагають там їм рити окопи.
"Росіяни усвідомлювали, що Сили оборони України не зупиняться на правому березі річки Дніпро, вони будуть просуватися і далі. Облаштування (російськими військами, - ред.) більш глибоких рубежів оборони – це продовження роботи, яку вони вже почали на самому початку облаштування на лівому березі", - повідомила речниця.
Російські окупанти на Херсонщині намагаються посунутись ближче до Криму. Речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, окупантам в тому районі "буде гаряче".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023