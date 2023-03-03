Гуменюк: Строковики укріплюють захист окупантів у тимчасово окупованому Криму

Строковики із російського Челябінська укріплюють захист окупантів у тимчасово окупованому Криму. Про це розповіла речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу, передає УНН.

За словами Гуменюк, зараз зусилля загарбників "скеровані у бік Криму", туди підтягнули додаткові інженерні підрозділи зі складу строковиків із Челябінської області, які допомагають там їм рити окопи.

"Росіяни усвідомлювали, що Сили оборони України не зупиняться на правому березі річки Дніпро, вони будуть просуватися і далі. Облаштування (російськими військами, - ред.) більш глибоких рубежів оборони – це продовження роботи, яку вони вже почали на самому початку облаштування на лівому березі", - повідомила речниця.

Російські окупанти на Херсонщині намагаються посунутись ближче до Криму. Речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, окупантам в тому районі "буде гаряче".