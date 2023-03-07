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Після початку війни кількість вакансій все збільшується, але тих, хто шукає роботу, стає менше

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Після початку повномасштабної війни в Україні кількість вакансій все збільшується, але тих, хто шукає роботу, стає менше. Про це йдеться у дослідженні платформи відкритих даних "Опендатабот", опублікованому 6 березня.

Найбільший приріст вакансій за місяць зафіксовано у Кіровоградській області (+22%), Дніпропетровщині (+16%) та Чернівецькій області (+15%). Пожвавилася бізнес-активність в областях, що страждають від російської агресії: +15% вакансій у Миколаївській та Чернігівській областях. Загалом у лютому порівняно із січнем кількість активних пропозицій про роботу зросла на 11%. Це все ще менше, ніж було у лютому 2022 року, — у півтора рази.

Однак одночасно кількість резюме від претендентів на сайтах працевлаштування зменшується. Так, за лютий їхня кількість зменшилася на 8%. Зокрема, резюме чоловіків за місяць поменшало на 7%, жінки ж більш активно шукають нову роботу, і кількість жінок, які створили нове резюме, за місяць майже не змінилася.

При цьому кількість українців, які шукають роботу, все ще більша за кількість вакансій у 6 разів. Найчастіше роботу шукає молодь у віці 16-24 років – їх майже вдвічі більше, ніж у віковій категорії 25-35.

За даними одного із сервісів пошуку роботи, показник найму спеціалістів IT у лютому зріс на 30% на місяць — 1154 прийняті офери. Цей показник повернувся до рівня 2022 року. Однак, перш ніж отримати оферу, кандидати відкликаються в середньому на 25 вакансій протягом трьох місяців. Загалом компанії опублікували на згаданому сервісі 13 573 вакансії. Рекрутери зробили 74 тисячі запитів на контакти.

Водночас зарплати у наймані досвідчених фахівців (5+років) знизилися порівняно з лютим 2022 року. Відповідно, почала зменшуватись кількість активованих кандидатів, у лютому — на 2%.

вакансії, робота
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