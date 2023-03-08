Клименко: МВС звернулося до партнерів із проханням надати важку техніку для розмінування

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що Міністерство внутрішніх справ звернулося до своїх міжнародних партнерів із проханням надати важку техніку для розмінування та військового забезпечення своїх підрозділів. Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу, пише Кореспондент.

За словами Клименка, для розмінування потрібна важка техніка, оскільки це дозволить провести процедуру швидко та безпечно. Легку техніку МВС уже отримало від іноземних партнерів у достатній кількості.

Глава МВС також зазначив, що, можливо, в Україну прибудуть оператори гуманітарного розмінування, які спільно з українськими піротехніками проведуть очищення території від мін.

Клименко додав, що міністерство постійно потребує військового забезпечення для своїх підрозділів, оскільки війна в країні триває, а запаси снарядів обмежені.