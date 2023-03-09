Колишнього голову НБУ Шевченка викликають на допит в НАБУ на 16 березня

Колишнього голову Національного банку України викликають на допит в НАБУ на 16 березня.
Про це свідчить повістка про виклик на допит, передають Українськi Новини.
"Повістка про виклик Шевченка Кирила Євгеновича, Вам необхідно прибути 16 березня 2023 року о 10:00 до Національного антикорупційного бюро України за адресою: м. Київ, вул. Василя Сурикова, 3, для допиту як підозрюваного у кримінальному провадженні", - йдеться в оголошенні.
Наразі Шевченко проживає в Австрії.
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