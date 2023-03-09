ДБР: Через незаконне перевезення військовозобов'язаних перевізників відключать від системи "Шлях"

Сім перевізників відключать від системи "Шлях" через незаконне перевезення військовозобов'язаних через державний кордон. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Співробітники ДБР встановили, що три приватні товариства та чотири ФОПи в період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Зокрема, ці перевізники оформили для виїзду за кордон автотранспортом водіїв, які не повернулися до України у встановлений термін 60 днів. Це порушення встановлених правил перетину державного кордону було зафіксовано ДБР.

На цьому етапі розслідується ще понад десяток схожих випадків, додають у Бюро. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено відповідне рішення.

Система "Шлях" для перетину кордону дозволяє чоловікам-водіям (волонтерам) легально перетинати кордон України в умовах воєнного стану. Вона була створена насамперед для усунення корупційних ризиків у процесі видачі дозволів та спрощення самої процедури.