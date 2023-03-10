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У Європі закликають рф повернути Україні повний контроль над захопленою ЗАЕС

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Європейський союз та його держави-партнери закликають рф повернути повний контроль над захопленою її військами Запорізькою атомною електростанцією законному власнику - Україні.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву Євросоюзу в Раді МАГАТЕ про ядерну безпеку, фізичну безпеку та гарантії в Україні, оприлюдненій на сайті ЄС.

Такий заклик пролунав від Європейського союзу разом із Північною Македонією, Чорногорією, Албанією, Україною, Молдовою, Боснією та Герцеговиною, Грузією, Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією.

Як наголошується в заяві, рф своїм нападом на Україну та агресивною війною порушила "сім обов'язкових стовпів забезпечення ядерної та фізичної безпеки в умовах збройного конфлікту", висунутих генеральним директором МАГАТЕ.

"Сталося багато аварійних ситуацій. Аварію на АЕС з усіма її радіологічними наслідками поки що вдалося уникнути, багато в чому завдяки стійкості та самовідданості українського оперативного персоналу", - вказується в документі.

Зазначається, що ЄС та його держави-члени ніколи не визнають спроби росії незаконно захопити ЗАЕС.

"Ми наполегливо закликаємо росію вивести свою військову техніку та весь персонал, у тому числі персонал росатому, із ЗАЕС та повернути її повний контроль її законному власнику, Україні", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що ЄС повністю підтримує роботу МАГАТЕ щодо надання допомоги Україні у підтримці ядерної безпеки та фізичної безпеки, а також у здійсненні гарантій.

"Ми наголошуємо на важливості постійної присутності МАГАТЕ на всіх ядерних об'єктах України, що було досягнуто в січні за фінансової підтримки ЄС та його держав-членів", - сказано в заяві.

ЗАЕС, МАГАТЕ
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