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москва не заперечує проти продовження "чорноморської зернової ініціативи" на 60 днів, - ЗМІ

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Заступник міністра закордонних справ рф сергій вершинін заявив, що москва не заперечує проти продовження "чорноморської зернової ініціативи" після завершення її другого терміну 18 березня, але тільки терміном на 60 днів, повідомляють російські ЗМІ.

На брифінгу в Женеві після завершення чергового раунду консультацій із представниками ООН він зазначив, що надалі позиція рф визначатиметься ситуацією з російським сільськогосподарським експортом, включно з банківськими платежами, логістикою і постачанням аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса".

Водночас вершинін заявив, що заявлені раніше США, ЄС і Великою Британією санкційні послаблення для продовольства і добрив на ділі "не працюють" і заявив про проблеми у російських експортерів.

Як повідомлялося, продовження дії Чорноморської зернової ініціативи, згідно з якою українське зерно постачають із порту "Одеса", обговорювали 8 березня на зустрічі президента України Володимира Зеленського та генерального секретаря ООН Антоніо Гутерреша.

Поки що її дію погоджено до 18 березня 2023 року. рф неодноразово наполягала на розблокуванні в межах ініціативи експорту її мінеральних добрив.

Источник: Интерфакс-Украина
зернова угода
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