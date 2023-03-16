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Швеція і Німеччина продовжать підтримувати Україну сучасною зброєю

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Швеція і Німеччина продовжать разом підтримувати Україну сучасними збройними системами у її боротьбі з російським агресором.

Про це заявили глави урядів Швеції і ФРН Ульф Крістерссон та Олаф Шольц на спільній пресконференції в Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжимо підтримувати Україну. путін має усвідомити, що йому не вдасться досягти успіху своєю агресивною війною з імперськими цілями», - сказав Крістерссон.

Він зазначив, що Швеція і Німеччина разом інвестують у європейську безпеку. Прем’єр подякував ФРН та Шольцу особисто за лідерство в питанні передачі Україні німецьких танків Leopard, які Швеція також вирішила передати на потреби ЗСУ. Крістерссон нагадав, що його країна також підтримає Україну системою ППО Iris-Т.

Шольц своє чергою підтвердив, що «Німеччина на Швеція міцно стоять на боці України» і назвав підтримку Швеції «великим внеском у те, що Україна може боронити себе».

Канцлер зазначив, що наразі зусилля країн, які долучилися до танкової ініціативи, спрямовані на те, щоби передати всі танки різних моделей і строку виготовлення, які були обіцяні. Він додав, що інші країни пообіцяли також забезпечувати ремонт і обслуговування танків, що також є вкрай необхідним.

Загалом, зауважив Шольц, стратегія полягає в тому, що всі подальші види озброєнь передаються у тісній координації та узгоджено. Водночас чимало країн очікують на «сигнал» для того, щоби долучитися до подальших кроків. Він особливо подякував за обіцянку шведського уряду передати Україні системи ППО Iris-Т і танки Leopard 2.

Крістерссон, Шольц
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