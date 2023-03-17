Захарова залякує світ дестабілізацією на глобальних ринках нафти та газу

Можливе коригування верхньої межі нафтових цін з росії призведе до дестабілізації на глобальних ринках, а також до руйнування "залишків правил міжнародної торгівлі". Про це заявила офіційний представник мзс рф марія захарова, повідомляє російське агентство ТАСС.

За словами Захарової, Захід пішов на встановлення цінової межі на нафту всупереч традиційній риториці про відданість ринковим механізмам і лібералізацію економіки та енергетичного сектора.

Захарова вважає, що заклики на цю тему з боку Польщі, Латвії та Литви - це лише "бажання догодити своїм господарям за океаном, які прагнуть усіма силами покарати росію".

Ініціативу про коригування ліміту цін Захарова назвала "цілком відірваним від економічних реалій втіленням русофобських настроїв", а політику вищезгаданих країн "безвідповідальною".