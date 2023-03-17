Захарова залякує світ дестабілізацією на глобальних ринках нафти та газу

Можливе коригування верхньої межі нафтових цін з росії призведе до дестабілізації на глобальних ринках, а також до руйнування "залишків правил міжнародної торгівлі". Про це заявила офіційний представник мзс рф марія захарова, повідомляє російське агентство ТАСС.
За словами Захарової, Захід пішов на встановлення цінової межі на нафту всупереч традиційній риториці про відданість ринковим механізмам і лібералізацію економіки та енергетичного сектора.
Захарова вважає, що заклики на цю тему з боку Польщі, Латвії та Литви - це лише "бажання догодити своїм господарям за океаном, які прагнуть усіма силами покарати росію".
Ініціативу про коригування ліміту цін Захарова назвала "цілком відірваним від економічних реалій втіленням русофобських настроїв", а політику вищезгаданих країн "безвідповідальною".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023