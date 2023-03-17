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У ВККС проходять люди Порошенка та грантові активісти

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Юридична спільнота обурена результатами конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), органу, який відповідає за добір суддівських кадрів.

Так, внаслідок непрозорої процедури, Комісія з підбору кандидатів на посаду члена ВККС привела до фіналу людей, тісно пов'язаних з екс-президентом Петром Порошенком та працівниками його адміністрації, зокрема екс-заступника голови АП Олексія Філатова.

Так, серед переможців конкурсу є Олексій Красовський, який працює під керівництвом Філатова.

Крім того, відбір успішно пройшли адвокат Андрій Козлов та суддя Ганна Вронська, які раніше працювали з Філатовим і мають з ним дружні та ділові відносини.

Як зазначають юристи, кандидати не проходили тести на знання законів та рівень IQ, усі рішення комісії не були мотивовані. Сам конкурс проходив не в Україні, а в Польщі, куди викликали членів комісії від української сторони, бо іноземці боялися і не хотіли відвідувати Україну через війну.

Як запевняють юристи, такий результат конкурсу тісно пов'язаний з тим, що до складу Комісії з відбору членів ВККС входив суддя Іван Міщенко, який став відомим завдяки відвідуванню Адміністрації Порошенка.

Окрім цього, юристи впевнені, що відповідальним за зміцнення позицій Порошенка у судовій системі є заступник голови ВП Володимира Зеленського Андрій Смирнов. Це, нібито, помста Смирнова Зеленському та Єрмаку за те, що йому загрожує звільнення з посади через корупційні скандали, нещодавно освячені у ЗМІ.

ВККС, Порошенк, Красовський, Козлов, Вронська
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