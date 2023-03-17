У ВККС проходять люди Порошенка та грантові активісти

Юридична спільнота обурена результатами конкурсу до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС), органу, який відповідає за добір суддівських кадрів.
Так, внаслідок непрозорої процедури, Комісія з підбору кандидатів на посаду члена ВККС привела до фіналу людей, тісно пов'язаних з екс-президентом Петром Порошенком та працівниками його адміністрації, зокрема екс-заступника голови АП Олексія Філатова.
Так, серед переможців конкурсу є Олексій Красовський, який працює під керівництвом Філатова.
Крім того, відбір успішно пройшли адвокат Андрій Козлов та суддя Ганна Вронська, які раніше працювали з Філатовим і мають з ним дружні та ділові відносини.
Як зазначають юристи, кандидати не проходили тести на знання законів та рівень IQ, усі рішення комісії не були мотивовані. Сам конкурс проходив не в Україні, а в Польщі, куди викликали членів комісії від української сторони, бо іноземці боялися і не хотіли відвідувати Україну через війну.
Як запевняють юристи, такий результат конкурсу тісно пов'язаний з тим, що до складу Комісії з відбору членів ВККС входив суддя Іван Міщенко, який став відомим завдяки відвідуванню Адміністрації Порошенка.
Окрім цього, юристи впевнені, що відповідальним за зміцнення позицій Порошенка у судовій системі є заступник голови ВП Володимира Зеленського Андрій Смирнов. Це, нібито, помста Смирнова Зеленському та Єрмаку за те, що йому загрожує звільнення з посади через корупційні скандали, нещодавно освячені у ЗМІ.
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