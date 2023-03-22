VoxCheck: росіяни намагаються дискредитувати малу приватизацію в Україні

російські пропагандистські ресурси приділяють багато уваги малій приватизації в Україні, повідомляє аналітичне видання VoxCheck. росіяни намагаються дискредитувати продаж неліквідного майна, поширюючи заїжджені тези про "розпродаж України". Про це йдеться у матеріалі VoxCheck, пише Фокус.

"Не дивуйтеся, якщо побачите, що "український порт продали за безцінь", "торгують майном за копійки, аби за зброю розплатитися". Це – фейки російської пропаганди. Це вже не вперше, коли пропагандисти рф оббріхують процес малої приватизації в Україні. Адже ворог не любить, коли ми досягаємо успіху: заробляємо гроші, модернізуємо підприємства, створюємо робочі місця", — повідомляють у VoxCheck.

Аналітики нагадують, що законом заборонена приватизація стратегічних об’єктів. Продається те, що непотрібно громадам, або що не можна здати в оренду.

Зазначимо, до цієї когорти пристала і представниця "Голосу" Соломія Бобровська, яка написала запит до Фонду держмайна та СБУ з вимогою перевірити тендер з продажу Білгород-Дністровського морського порту. Це при тому, що ФДМУ був задоволений, що занедбаний порт вдалося продати втричі дорожче стартової ціни.

Нагадаємо, мала приватизація з середини вересня минулого року принесла 3 млрд грн до державного бюджету. Попри війну, бізнес продовжує купувати державні підприємства, на аукціонах спостерігається серйозна конкуренція хоча зараз держава продає найбільш неліквідні активи.

Найбільше до бюджету приніс продаж порту "Білгород-Дністровський" за 220 млн грн. Його купило ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова. Група компаній "Укрдонінвест" володіє активами у вугільній, машинобудівній, будівельній та транспортній галузях, медіа. У 2017 році Кропачов придбав шахту "Краснолиманська", яка з часом стала одним із найуспішніших вугільних підприємств України.

Фонд держмайна з вересня провів вже близько 300 приватизаційних аукціонів. За даними ФДМУ, в середньому в них брали участь п’ять потенційних інвесторів, що призвело до зростання цін на активи втричі.

"Ці 3 млрд грн для держбюджету – це дуже важлива сума, яка буде спрямована на забезпечення Сил оборони", – заявив голова Фонду держмайна Рустем Умєров.