Більшість німецьких громадян побоюється, що ФРН не здатна захистити себе, - опитування

Переважна більшість німецьких громадян побоюється, що ФРН не здатна захистити себе і сама стане учасником війни. Про це свідчить спеціальне дослідження R+V "Страхи німців", пише УНН.

63% німців побоюються, що Федеративна Республіка Німеччина не зможе захистити себе в разі війни.

"Незадовільний стан Бундесверу чітко відображений у результатах нашого спеціального опитування. Цей страх злетів на 23 відсоткові пункти з літа минулого року. Ми рідко спостерігаємо таке значне зростання в нашому дослідженні", - говорить директор дослідження Гріша Брауер-Рабінович.

Війна в Європі підживлює ще один страх: більше ніж кожен другий респондент (55%) побоюється, що Німеччина буде втягнута у війну. Це на 13 відсоткових пунктів більше, ніж у 2022 році.

"Вочевидь, що жахлива агресивна війна росії проти України похитнула почуття безпеки німців. Страх, що Федеративна Республіка сама може стати стороною у війні, ще ніколи не був таким великим, як сьогодні", - каже Брауер-Рабінович.

За три десятиліття проведення дослідження цей показник був вищим лише один раз: у 1999 році під час війни в Косово він становив 60%.

Східні німці (66%) бояться війни за участю Німеччини більше ніж західні (53%).

"У НДР з досвідом Другої світової війни поводилися інакше, ніж у ФРН. Колективна пам'ять щодо держав-окупантів відрізняється і це впливає на страх перед війною. Близькість до України також відіграє певну роль", - йдеться в повідомленні.

У довгостроковому дослідженні жінки (63%), як правило, більш налякані, ніж чоловіки (48%). Це хвилює молодих людей так само, як і людей похилого віку, зазначене в дослідженні.