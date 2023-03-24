МОЗ: Циркуляцію коронавірусу “Кракен” цього тижня підтвердили у більшості областей України

Циркуляцію нового підвиду коронавірусу “Кракен” цього тижня підтвердили у переважній більшості областей України. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію Центру громадського здоров’я МОЗ.
Повідомляється, що референс-лабораторія цього тижня підтвердила циркуляцію варіанту Omicron XBB.1.5 коронавірусу SARS-CoV-2 "у переважній більшості областей країни".
«Підтверджено методом секвенування Omicron XBB.1.5 у пацієнтів з: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Рівненської, Сумської (де був перший пацієнт), Тернопільської, Харківської, Чернівецької та Чернігівської областей», - йдеться в повідомленні.
Завідувачка референс-лабораторії повідомила, що завдяки роботі секвенатора та команди фахівців вдалося опрацювати майже тисячу зразків.
“Сам по собі штам Omicron клінічно переноситься пацієнтами легше, проте він передається швидше. Тому питання циркуляції Omicron XBB.1.5 в усіх областях - питання тижнів. Аби захистити себе та своїх близьких потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. Якщо ви відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше”, - сказала керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.
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