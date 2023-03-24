В Мінекономіки розповіли, скільки людей долучилися до «Армії відновлення»

До виконання суспільно корисних робіт в межах проєкту «Армія відновлення» долучилися понад 10 тис. безробітних у 14 регіонах України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«До «Армії відновлення» долучились вже понад 10 тисяч безробітних, які виконують суспільно корисні роботи з відбудови. Лідером серед регіонів є Полтавська область, де в таких роботах задіяно майже 3000 осіб. Кожен регіон може встановити різний перелік потрібних робіт - від плетіння маскувальних сіток, розбору завалів та відновлення споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, до розвантаження гуманітарної допомоги», - розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Серед регіонів лідерами проєкту є: Полтавська область - залучено 2900 осіб, Донецька область - 1500 осіб, Київська область - 1400 осіб та Сумська область - 1300 осіб.

Бережна також наголосила, що оплата, яку отримують люди за виконання суспільно корисних робіт - на сьогодні це 6700 грн - є вищою, ніж виплати по безробіттю.

За виконання суспільно корисних робіт в межах проєкту «Армія відновлення» держава вже виплатила безробітним майже 63 млн грн, в тому числі з початку 2023 року - 39 млн грн.