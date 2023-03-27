МВФ: 2023 рік буде непростим для світової економіки

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що 2023 рік знову буде непростим для світової економіки. Глобальне зростання сповільниться до рівня нижче 3%.

Про це сказала директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва під час виступу на China Development Forum.

«На економічну активність давлять наслідки пандемії, війна в Україні та посилення монетарної політики. Навіть з кращим прогнозом на 2024-й глобальне зростання залишатиметься значно гіршим за історичний середній показник 3,8%», – сказала вона.

За її словами, існує ризик геоекономічної фрагментації світової економіки, тобто розколу світу на кілька економічних блоків, які конкуруватимуть між собою.

Георгієва вважає, що такий сценарій лише зробить усіх біднішими та вразливішими.

«Разом ці фактори означають, що перспективи світової економіки в середньостроковій перспективі, ймовірно, залишаться слабкими», – сказала вона.

Крім цього, директорка Фонду вказала на ризики для фінансової стабільності внаслідок підвищення відсоткових ставок більшістю центральних банків світу. Це уже призвело до потрясінь в банківському секторі США та Європи.

Водночас в Китаї спостерігається сильне відновлення економіки, і січневий прогноз МВФ передбачає зростання ВВП на рівні 5,2% цього року.

«У 2023 році на Китай припадатиме приблизно одна третина світового зростання, що дасть довгоочікуваний підйом світовій економіці. Крім прямого внеску в глобальне зростання, наш аналіз показує, що зростання ВВП Китаю на 1% призведе до збільшення зростання в інших азійських економіках у середньому на 0,3%», – сказала Георгієва.