Економіст: Більшість кредитів, які надаються Україні, необхідно буде виплачувати коли економіка країни відновиться

Наразі більшість кредитів, які надаються Україні, необхідно буде виплачувати не одразу після війни, а коли економіка країни відновиться. За цей час наша держава може стати членом ЄС, а отже буде легше домовитися про реструктуризацію боргу. Крім того, є ймовірність, що частини виплат візьмуть на себе інші країни-члени ЄС. Про це в коментарі УНН розповів економіст Іван Ус.

«Звісно, це не гранти, які надають США, ці кошти треба буде повертати. Але я думаю, що будь-який борг можна реструктуризувати. Крім того, не всі кредити потрібно буде повертати одразу. Наприклад, ЄС виділяв чергову суму у 18 млрд євро. За цією програмою нам дають кредити на 35 років, а перші виплати треба буде робити через 10 років. Тобто це означає, що війна закінчиться, ми відбудуємо свою економіку і вже потім будемо виплачувати борги. Більше того, і програма МВФ, і ЄС, а саме етап відновлення, нагадує мені План Маршалла. І якщо рухатися за концепцією, яку вибудував ЄС (ідея в тому, що вони дають нам гроші на відбудову, ми маємо їх повернути, але відсотки виплачуватимуть країни ЄС), то це будуть максимально пільгові умови. Крім того, якщо Україна впроваджуватиме реформи, аби стати членом ЄС, то може вийти так, що всі наші виплати будуть здійснюватися тоді, коли Україна буде в Європейському Союзі», – розповів Ус.

Як зазначив економіст, Україні-члену ЄС буде значно легше домовитися про реструктуризацію боргу. Крім того, що частково ці борги візьмуть на себе інші країни ЄС. Звісно, перед цим будуть відбуватися дискусії всередині Євросоюзу, проте, експерт вважає, що в України достатньо союзників, які просуватимуть інтереси нашої держави на Заході.

«Крім того, офіси всіх фінансових інститутів знаходяться у Вашингтоні і, так чи інакше, політика США впливає на їх рішення. Якщо ця політика полягає в тому, щоб допомогти Україні вистояти, то з великою ймовірністю світові фінансові установи йтимуть нам назустріч. Нам потрібно впроваджувати реформи і тоді з великою ймовірністю нам підуть назустріч. Тож я цілком позитивно сприймаю всі кредити, які нам надають фінансові установи. Зараз це сприяє роботі нашої економіки», – вважає економіст.