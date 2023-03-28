Стефанчук передав англомовну версію збірки «Кобзар» бібліотеці парламенту Британії

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук передав англомовну версію збірки «Кобзар» Тараса Шевченка бібліотеці парламенту Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Про це Голова ВР повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Англомовна версія «Кобзаря» відтепер у бібліотеці парламенту Сполученого Королівства», – зазначив він.