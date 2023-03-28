Україна проведе модернізацію пунктів пропуску на кордоні з 5 країнами

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури проведе модернізацію пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною та Молдовою. Про це йдеться у повідомленні агентства у Facebook.

Зазначається, що процес передачі пунктів пропуску в управління агентства для подальшого відновлення відбуватиметься поступово.

"У 2023 році ми зосередимо свою увагу найперше на найбільш завантажених напрямках, зокрема у пунктах пропуску Ягодин, Рава-Руська, Краковець, Шегині, Дякове, Порубне, Красноїльськ, Дяківці, Біла Церква, Ужгород, Чоп (Тиса), Лужанка, Дийда, Могилів-Подільський та Рені", – повідомив очільник агентства Мустафа Найєм.

Він зазначив, що агентство також модернізує прикордонні дороги у рамках міжнародного проекту Розвиток прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на україно-польському кордоні. Мова про чотири маршрути у Львівській області: Т-14-04 Червоноград – Рава-Руська, Т-14-01 КПП Смільниця – Старий Самбір, Т-14-20 Яворів – Грушів, Т-14-18 Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий.

На сьогоднішній день автомобільні пункти пропуску з Польщею (ПП Ягодин, Рава-Руська, Краковець, Шегині) обслуговують 53% вантажоперевезень, з Румунією (Дякове, Порубне, Красноїльськ, Дяківці, Біла Церква) – 18%, з Молдовою (Могилів-Подільський, Рені) – 14%, Угорщиною (Чоп (Тиса), Лужанка, Дийда) – 10%, зі Словаччиною (Ужгород) – 5%.

В Україні створено 100 автомобільних пунктів пропуску та пунктів контролю через держкордон для автомобільного сполучення, включно з міжнародними, міждержавними та місцевими. Повністю необладнаними залишаються 33 пункти пропуску і ще 20, побудованих ще за радянських часів, потребують значної реконструкції.

Агентству після закінчення робіт будуть передані також пункти пропуску, які зараз будуються. Зокрема, пункт пропуску Нижанковичі – Мальховіце у Львівській області та Дяківці – Раковець у Чернівецькій області.

Агентство відновлення та розвитку інфраструктури відповідає за реалізацію проектів будівництва, ремонту, облаштування та модернізації автомобільних ПП, а також за їхнє утримання.

Раніше повідомлялося, що Україна і Молдова організовують спільний контроль на КПП Серпневе-1 – Басарабяска.