У Nammo заявили, що дата-центр TikTok заважає виробляти боєприпаси для України

Керівник Nammo заявив, що дата-центр TikTok монополізує електроенергію в регіоні поблизу його найбільшого заводу, що заважає задовольнити попит на вироблення боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian
Один із найбільших у Європі виробників боєприпасів заявив, що спроби задовольнити різкий попит через війну в Україні були завалені новим дата-центром TikTok, який монополізує електроенергію в регіоні поблизу його найбільшого заводу.
Виконавчий директор компанії Nammo, співвласником якої є уряд Норвегії, заявив, що заплановане розширення його найбільшого заводу в центральній Норвегії заблоковано через брак надлишку енергії, оскільки будівництво нового центру обробки даних TikTok монополізує електроенергію в регіоні.
"Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає зберігання відео котів", - сказав генеральний директор Nammo Мортен Брандтзег.
За словами Брандцега, нині попит на артилерійські снаряди в 15 разів перевищує норму і європейській промисловості боєприпасів потрібно інвестувати 2 мільярди євро в нові заводи, щоб відповідати потребам України.
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