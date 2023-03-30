Українцям хочуть вручати повістки "через різні меседжі в телефоні"

У парламентському комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядають можливість усунення бюрократичних процедур під час вручення повісток військовозобов'язаним, повідомив член комітету Федір Веніславський (фракція "Слуга народу").

"Ми розглядаємо на сьогодні на рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, у парламенті загалом, удосконалення законодавчих підстав для того, щоб територіальні центри комплектування та соціальної підтримки могли більш системно і менш конфліктно вручати ці повістки", - сказав Веніславський в ефірі національного телемарафону в середу.

Він нагадав, що Кримінальний і Цивільний процесуальні кодекси передбачають можливість повідомляти про час судового засідання "через різні меседжі в телефоні". На думку Веніславського, такий механізм можна використовувати і стосовно військовозобов'язаних.

"База телефонних номерів усіх військовозобов'язаних до війни... була практично повністю сформована. І ми можемо щонайменше повідомити, що такому-то громадянину необхідно прибути в територіальний (центр - ІФ-У). Ми розглядаємо таку можливість - усунути бюрократичні процедури і змусити військовозобов'язаних усе-таки стати на військовий облік, як того вимагають Конституція і закони України", - зазначив Веніславський.

За словами народного депутата, технічна можливість перевірити, що адресату повідомлення доставлено, існує.