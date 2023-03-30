Резніков: Ми маємо дуже потужну антикремлівську коаліцію

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Китай використовуватиме російські ресурси, такі як нафта, газ, ліс, але не відкрито співпрацюватиме з росією у війні проти України. Про це він заявив в інтерв'ю ERR, передає УНН.
«Ми маємо дуже потужний антикремлівський клуб, або антикремлівську коаліцію. Це клуб "Рамштайн". До цієї коаліції входять понад 52 країни. росія це бачить і розуміє, що їм також потрібно знайти партнерів для своєї коаліції. У них коаліція з Іраном та їхніми безпілотниками. Вони намагаються переконати Північну Корею приєднатися до їхньої коаліції, і вони все ще намагаються переконати Китай, оскільки Китай - велика країна з величезними ресурсами», - сказав Резніков.
За його словами, ресурси росії починають вичерпуватися і незабаром вони вже не зможуть продовжувати відкриту війну без партнерів.
«Я оптиміст і вважаю, що Китай використовуватиме російські ресурси, такі як нафта, газ, ліс і так далі, але не відкрито співпрацюватиме з росією в цій війні», - зазначив Резніков.
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