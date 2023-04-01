З 1 квітня рецептурні ліки відпускатимуться за електронним рецептом

В Україні з 1 квітня рецептурні лікарські препарати відпускатимуться за електронним рецептом, поряд з яким продовжить діяти і паперовий рецепт.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

«Починаючи з 1 квітня рецептурні ліки можна буде придбати в аптеці за електронним рецептом, це зробить процес призначення простішим та ефективним. Однак в Україні паперові рецепти продовжать діяти, щонайменше до закінчення воєнного стану», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили МОЗ, відпуск рецептурних препаратів і раніше відбувався за призначенням лікаря, а тепер пацієнт задля своєї ж зручності зможе сам обрати, за яким рецептом він бажає придбати ліки – електронним або паперовим. Е-рецепт пошириться на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря, та які пацієнт купує за власні кошти.

При цьому в міністерстві стверджують, що перелік рецептурних ліків не розширюється і не змінюється.

Виписати рецепт можуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП.

Зокрема, під час огляду лікар сформує електронне призначення, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків.

А у разі, якщо пацієнт має гостре чи хронічне захворювання або потребує продовження лікування чи профілактики, електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати дистанційно, звернувшись до свого сімейного лікаря доступним засобом звʼязку. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксований діагноз та призначення від лікаря. Так призначення ліків завжди будуть доступні у смартфоні, пояснили у МОЗ.

Водночас якщо пацієнт чи його близькі не мають мобільного телефону, лікар зможе зробити призначення на паперовому рецептурному бланку.

Для того, щоб отримати електронний рецепт на рецептурний препарат, необхідно обовʼязково звернутися до лікаря на прийом. Під час огляду лікар за потреби зареєструє пацієнта в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та сформує е-рецепт, вказавши діючу речовину, дозування, тривалість курсу та інструкції з прийому ліків. Після цього пацієнт отримає СМС-повідомлення з номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення.

Знайти аптеку, яка відпускає ліки за електронним рецептом можна, скориставшись спеціальним дашбордом, який підкаже адресу найближчої аптеки. Для цього достатньо ввести чи обрати з переліку в пошуковому рядку назву населеного пункту.

Придбати ліки за електронним рецептом в аптеці можна протягом 10 днів (якщо це наркотичні (психотропні) ліки) або протягом 30 днів (для решти рецептурних препаратів).

Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС – номер рецепта та код погашення.

«Завдяки доступу до медичної інформації в ЕСОЗ, особистий лікар зможе переглянути історичні меддані, дізнатися про супутні захворювання та іншу інформацію, яка необхідна для призначення ефективного лікування», додали також у МОЗ.

При цьому зазначається, що в регіонах, де ведуться бойові дії, рецепт для відпуску рецептурних препаратів не потрібен, окрім наркотичних (психотропних), сильнодіючих (отруйних речовин).

Також військові адміністрації, підрозділи ЗСУ, залучені волонтерські та благодійні організації можуть закуповувати рецептурні ліки для потреб воєнного часу гуртово безпосередньо у дистриб’юторів і для цього рецепт теж не потрібен.