Сирський: Деокупація Київщини стала фундаментом майбутніх успішних операцій ЗСУ

Рік тому Збройні сили України визволили Київщину від російських загарбників. Це стало стратегічною перемогою та основою подальших операцій.
Про це командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський написав у Telegram.
За його словами, деокупація Київщини стала фундаментом майбутніх успішних операцій ЗСУ.
"Завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони, рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та півночі загалом. Пишаюся кожним воїном та командиром. Честь! Слава Україні", - заявив він.
Нагадємо, що 31 березня, в Ірпені Київської області відкрили стелу пам'яті актору та волонтеру Павлу Лі. Він загинув на початку березня минулого року від російського обстрілу.
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