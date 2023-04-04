В росії хочуть саджати до в’язниці за заклики до виконання рішення МКС про арешт путіна

У країні-агресорці росії запропонували запровадити поправки до законодавства, які дадуть змогу саджати до в’язниці росіян, які публічно закликають до виконання рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт обвинуваченого у воєнних злочинах російського диктатора володимира путіна.

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі державної думи рф.

Спікер держдуми рф в’ячеслав володін заявив, що профільні комітети парламенту працюють над поправками до закону "Про безпеку".

російські депутати хочуть заборонити діяльність МКС на території рф, а також ввести кримінальну відповідальність за публічні заклики до виконання рішень і співпраці з ним.

"Необхідно передбачити кримінальну відповідальність за ці злочини. З цією метою готуються пропозиції про введення до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів норм щодо покарання у вигляді штрафів і позбавлення волі", — сказав володін.