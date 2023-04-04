В росії хочуть саджати до в’язниці за заклики до виконання рішення МКС про арешт путіна

У країні-агресорці росії запропонували запровадити поправки до законодавства, які дадуть змогу саджати до в’язниці росіян, які публічно закликають до виконання рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про арешт обвинуваченого у воєнних злочинах російського диктатора володимира путіна.
Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі державної думи рф.
Спікер держдуми рф в’ячеслав володін заявив, що профільні комітети парламенту працюють над поправками до закону "Про безпеку".
російські депутати хочуть заборонити діяльність МКС на території рф, а також ввести кримінальну відповідальність за публічні заклики до виконання рішень і співпраці з ним.
"Необхідно передбачити кримінальну відповідальність за ці злочини. З цією метою готуються пропозиції про введення до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів норм щодо покарання у вигляді штрафів і позбавлення волі", — сказав володін.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023