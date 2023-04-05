Федоров: У закладах науки та освіти запровадять електронний документообіг

У закладах науки та освіти до кінця навчального року 2023-2024 запровадять електронний документообіг.
Тож частина документів буде доступна онлайн, повідомив віцепрем'єр Михайло Федоров.
"Зараз будується фундаментальна інформаційна система, в якій буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл", – зазначив він.
Очільник Мінцифри додав, що для того, щоб перейти з однієї школи в іншу, треба буде подати електронну заявку.
"Документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість проєктів фундаментально пов‘язаних із тим, що я сказав буде вирішено", – додав міністр.
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