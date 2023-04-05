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The Washington Post: судовий процес над Трампом може допомогти виграти вибори

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П'ятого травня відбудеться судове засідання у справі експрезидента США Дональда Трампа. Політику мають вручити обвинувальний акт. Як повідомляє The Washington Post з посиланням на радників Трампа, судовий процес не тільки не завадить Трампу балотуватись на президентських виборах, але й може допомогти їх виграти.

Трампу мають висунути офіційні письмові звинувачення у вчиненні злочину. За неофіційними даними, політик заплатив $130 000 порноакторці Стефані Кліффордс перед виборами 2016 року. Експрезидент нібито передав гроші через свого адвоката як плату за мовчання про зв'язок між ним та Кліффордс у 2006 році. Проте слідство може розцінювати цей платіж не як плату за мовчання, а як фінансування власної президентської кампанії.

За американським законодавством, Трамп зможе взяти участь у президентських виборах 2024 року, навіть якщо він буде засуджений за вчинення злочину. До цього жоден кандидат від великої партії не намагався цього зробити.

За інформацією The Washington Post, деякі радники експрезидента вважають кримінальну справу сприятливою для зростання популярності Трампа та посилення його у ролі "домінуючої фігури" в Республіканській партії. Проте кампанія Трампа ще не розробила матеріально-технічну базу для одночасного балотування в президенти та участі у судовому процесі.

The Washington Post, Трамп
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