The Washington Post сообщила о наращивании российских войск у границы с Украиной

Некоторые официальные лица в США и странах Европы фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Собеседники издания утверждают, что видят необычные перемещения техники и военных на западном фланге России. Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада призывали российскую сторону отвести военных от украинской границы.

Как пишет WP, в последние дни в социальных сетях появились видеозаписи, на которых показаны российские военные эшелоны и автоколонны, перевозящие технику на юг и запад России. Газета сообщает, что в США и ЕС начали фиксировать перемещения войск после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021» (прошли с 10 по 15 сентября на 14 полигонах в обеих странах).

По словам аналитика Центра военно-морского анализа (CNA) Майкла Кофмана, спутниковые снимки свидетельствуют, что силы 41-й общевойсковой армии (входят в состав Центрального военного округа) после маневров не вернулись на место обычной дислокации в Новосибирске, а «объединились с другими российскими военными у границы с Украиной». Он также утверждает, что 1-я гвардейская танковая армия, базирующаяся под Москвой, перебрасывает в сторону Украины военных и технику.

В статье говорится, что передвижение военных происходит на фоне того, как Россия заняла более жесткую позицию по отношению к Украине и российские официальные лица, начиная с президента Владимира Путина, усилили свою риторику, нападая на связи Киева с Западом. Кроме того США и ЕС обращают внимание на то, что конфликт на Донбассе вступает в новую стадию.

27 октября полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил Украину в попытках эскалации конфликта на Донбассе, а представитель российского МИДа Мария Захарова не исключила, что ситуация в регионе может ухудшиться. Это произошло на следующий день после того, как Украина применила купленный у Турции дрон Bayraktar TB2.