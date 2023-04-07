МВФ очікує подальше «слабке зростання» глобальної економіки

Міжнародний валютний фонд передбачає подальше «слабке зростання» глобальної економіки в умовах продовження війни рф проти України, показники якого, за прогнозами, не перевищать 3% цього року.
Про це заявила під час виступу у Вашингтоні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Попри напрочуд стійкі ринки праці, а також високий споживчий попит, попри відновлення в Китаї, ми очікуємо, що світова економіка цього року зросте менше ніж на 3%»,- зауважила Георгієва.
Вона назвала це «історично слабким зростанням» та зазначила, що більш докладні цифри будуть оприлюднені в Огляді світової економіки наступного тижня, коли розпочнуться весняні збори МВФ і Світового банку.
Георгієва нагадала, що у 2021 році глобальна економіка демонструвала потужне зростання, до понад 6%. Однак істотний шок від війни, розв’язаної рф проти України, та її широкомасштабні наслідки суттєво скоротили цю динаміку.
«Глобальне зростання у 2022 році впало майже вдвічі – з 6,1% до 3,4%. І це уповільнення триватиме нинішнього року»,- зазначила вона.
Глава МВФ пояснила, що у 2023 році очікується «імпульс» із боку економік в Азії, які розвиваються. Зокрема, прогнозується, що принаймні половину світового зростання продемонструють Індія й Китай. Водночас економічна активність продовжить сповільнюватися в США і Єврозоні, де відсоткові ставки зберігають свій тиск на попит.
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