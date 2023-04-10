Маск може закрити завод Tesla у Шанхаї

Ілон Маск збирається відвідати Китай. Він може призупинити виробництво автомобілів Tesla на великому заводі в Шанхаї, для чого зустрінеться з місцевою владою.
Цілком можливо, що на візит вплинули складні відносини Китаю і США – Пекін звинувачують у шпигунстві за допомогою аеростату у повітряному просторі Штатів, а також партнерстві з президентом рф путіним на тлі війни в Україні.
Якщо Маск закриє завод у Шанхаї, це буде справжнім ударом для Tesla – на Китай припадає 22,3% усього доходу для компанії.
Що саме може стати причиною припинення роботи заводу – не відомо. Щоб конкурувати з іншими виробниками, Tesla довелося знизити вартість авто, вироблених у Шанхаї. Так, деякі моделі стали на 15-50% дешевшими, ніж у США і Європі.
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