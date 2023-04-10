Митрополит Епіфаній проведе службу на Великдень у Києво-Печерській лаврі

Митрополит Православної церкви України Епіфаній проведе службу на Великдень в Успенському соборі у Києво-Печерській лаврі.

Митрополит у коментарі Суспільному зазначив, що про час служби повідомлять додатково, оскільки на Великдень у столиці не скасовуватимуть комендантську годину.

"Це викликає трохи труднощів, тому що в цей час люди не мають права пересуватися. Молитва буде в Лаврі в Успенському соборі, але, швидше за все, після комендантської години вранці", - сказав Епіфаній.

Також митрополит прокоментував ситуацію з УПЦ МП, які не бажають залишати Лавру, незважаючи на розірвані договори 29 березня.

"Ми не за те, щоб виселяли ченців із Києво-Печерської лаври. Ми за те, щоб дух "руського мира" тут не панував. Щоб Лавра була українською, щоб у ній завжди звучала молитва українською мовою за нашу Україну", - сказав він.

На його думку, українізація Лаври є неминучим процесом. У Верхній лаврі вже постійно відбувається богослужіння ПЦУ, а згодом "мирно і спокійно" молитимуться і в Нижній лаврі.

Водночас, як повідомляє сайт УПЦ МП, митрополит Онуфрій "очолив всеношну" в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі, а в неділю провів святкове богослужіння на площі в Лаврі. Минулої неділі він також служив у Лаврі, незважаючи на рішення суду про те, що УПЦ МП має залишити приміщення Києво-Печерської лаври.