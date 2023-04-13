окупанти викрали на «лікування» близько 100 тисяч українських дітей

окупанти продовжують примусові “медогляди” для дітей на тимчасово окупованих територіях, які слугують для них підставою для депортації неповнолітніх до рф. Таку інформацію озвучили в Центрі українського спротиву.
Батьки не можуть відмовитися від такого “лікування”, адже тоді “влада” погрожує позбавити їх батьківських прав.
Так, з початку 2023 року на Донеччині огляд пройшли 75 тис. дітей і 39 тис. вивезли з України до рф. На Луганщині “оглянули” 94 тис. і у 66 тис. “виявили патологію”, після чого вивезли.
Зафіксовані випадки, коли лікарі шантажують батьків, вимагаючи кошти за те, щоб не “виявляти патологію”.
На програму ”медичного огляду”, який проводять звезені лікарі росія планує витратити 1,4 млрд рублів.
Також окупаційна влада запустила додаткові фонди, які займатимуться вивезенням дітей з регіону до рф на “освітні програми”.
Нагадаємо, у квітні в Україні почали формувати міжнародну коаліцію для повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей. В уряді зазначили, що росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію 4396 дітей-сиріт.
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