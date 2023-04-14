Президент Фінляндії зізнався, що новий статус країни як члена НАТО не вирішує всіх проблем

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо в четвер заявив, що новий статус країни як члена Північноатлантичного Альянсу "не вирішує всіх проблем", і закликав не втрачати пильності в питаннях безпеки.
Як пише "Європейська правда" з посиланням на AP, про це Нііністьо сказав на першому засіданні нового складу парламенту після виборів на початку квітня.
Фінський президент наголосив, що країна навіть після вступу в НАТО "несе головну відповідальність за власну безпеку", тому "скрізь, де ми виявляємо прогалини або вразливі місця, вони повинні бути виправлені".
Нііністьо додав, що Фінляндія, яка має спільний 1340-кілометровий кордон із Росією, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну посилила увагу до питань регіональної безпеки.
"Ми не повинні дозволити цьому рівню пильності знизитися і в майбутньому. Ми повинні краще розуміти, наскільки органічно небезпеки і напруженість, які ми спостерігаємо тут, пов'язані з усе більшим геополітичним тиском", – підкреслив він.
Як відомо, у травні 2022 року на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція і Фінляндія відмовились від десятиліть політики нейтралітету й спільно подали заявку на членство в НАТО.
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