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Резніков: Я вважаю, що ядерна загроза з боку рф - це блеф

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Міністр оборони України в інтерв'ю іспанському La Razon заперечив ядерну загрозу з боку росії, заявивши, що це "блеф". Він нагадав, що востаннє країна-агресор проводила випробування ядерної зброї у 1998 році в Казахстані.

Про це передає УНН.

Резніков зазначив, що для більшості європейських країн "найвищим благом" є безпека, тому вони "готові пожертвувати певною свободою". Натомість для українців "свобода є найбільшою цінністю, а безпека йде потім". Він нагадав, що у жовтні 2022 року росія почала обстрілювати об'єкти інфраструктури, однак "українці чинили опір, мотивуючи це тим, що можуть залишитися без води, світла та газу, поки росіян теж не буде".

"Тому ми боремося... 90% українців переконані, що ми переможемо. Це питання виживання. Ми не залишимо цю війну нашим онукам. Давайте закінчимо", - сказав міністр.

За його словами, Захід "довго жив у догмі не провокувати росію". Резніков пояснив, що це "стало відчутно" під час саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році, коли "була реальна ймовірність" вступу України та Грузії до Альянсу.

"Потім були отруєння в Солсбері, вибухи в Чехії та Болгарії, окупація Криму у 2014 році, Луганськ і Донецьк... Знову та сама доктрина: не провокувати росію", - продовжив він.

Міністр відзначив, що другою помилкою Заходу було те, що вони вважали, що в разі військового зіткнення "маленька радянська армія" зіткнеться зі "значно більшою" і зазнає поразки, однак Україна - це не "радянська країна з радянською армією".

"Це те, що я їм кажу: який для вас наступний рівень? Вони бомблять нас, руйнують нашу інфраструктуру, ставляться до мирних жителів як до ворогів, атакують лікарні, школи тощо. Який наступний рівень? Вони вже застосували ракети в Молдові, ракети впали в Польщі...

Я вважаю, що ядерна загроза - це блеф. З технічної точки зору востаннє випробування ядерної зброї було проведено в Казахстані в 1998 році. Повторюю: 1998 рік. Який стан цього атомного арсеналу? Китай та Індія вже надіслали кремлю чітке застереження проти використання ядерної зброї. Це остання червона лінія у світі. І де б вони їх використали? Море, гори, міста, перша лінія?" - сказав Резніков.

Резніков
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